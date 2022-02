Winterspiele in Peking : DOSB will gute Olympia-Halbzeitbilanz „nicht überbewerten“

Peking Die deutschen Asse haben sich verheißungsvoll in Olympia-Hälfte eins geschlagen. Der Deutsche Olympische Sportbund warnt aber, das Zwischenfazit überzubewerten.

„Wir schauen nicht nur auf die Medaillen, sondern auch auf die Plätze eins bis acht. Und da stehen wir nicht an erster Stelle“, relativierte Schimmelpfennig. Angesichts der Belastungen und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie seien die Athleten gut vorbereitet und fokussiert an den Start gegangen: „Es war zu erkennen, dass das Team D begeisternde Leistungen abgeliefert hat.“

Von den Spielen 2018 in Pyeongchang hatte Deutschland 31 Medaillen (14/10/7) mit in die Heimat gebracht - und damit das beste Ergebnis seit der Wiedervereinigung. Nur Norwegen war mit 39 Edelplaketten erfolgreicher. Dass die Skandinavier und andere Länder vorbeiziehen könnten, hält Schimmelpfennig für möglich, ein signifikantes Zurückfallen nicht: „Unser Ziel, einen Platz im Korridor der Spiele von Sotschi 2014 und Pyeongchang, können wir gut erreichen.“

Übersetzt heißt das: Rang zwei bis sechs. Im russischen Sotschi fing es mit zwölf Medaillen, darunter sieben aus Gold, gut an. In der zweiten Hälfte kamen aber nur noch fünf Medaillen dazu.

Überragende Rodler

Wesentlichen Anteil an der starken Halbzeitbilanz in Peking haben die Rodler um Rekord-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger. Sie holten in allen vier Medaillenkämpfen Gold und dazu noch zweimal Silber. „Dieser Favoritenrolle gerecht zu werden, war schwierig“, meinte Schimmelpfennig. „Kompliment an die Athleten und den Verband.“