Eishockey Draisaitl gleicht mit Oilers im NHL-Halbfinale aus

Nachdem Draisaitl in den vergangenen beiden Spielen an keinem Tor beteiligt war, traf der gebürtige Kölner nun wieder und erzielte Ende des zweiten Drittels die 4:2-Führung. Mit zehn Treffern in den Playoffs hat er hinter Teamkollege Zach Hyman die zweitmeisten Tore in der NHL erzielt. Draisaitl ist der erste Oilers-Spieler seit Esa Tikkannen in den Jahren 1990 und 1991, der in zwei Playoff-Spielzeiten nacheinander mindestens zehnmal getroffen hat.