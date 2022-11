NHL : Draisaitl kassiert mit Oilers höchste Saisonniederlage

Edmonton- Trotz des siebten Saisontors des deutschen Eishockey-Stars Leon Draisaitl haben sich die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL den Dallas Stars deutlich mit 2:6 (0:1, 1:3, 1:2) geschlagen geben müssen.

Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings einen 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)-Heimerfolg gegen die New York Islanders eingefahren. Seider war an der 2:0-Führung im zweiten Drittel in Unterzahl beteiligt. Der beste Liganeuling der vergangenen Saison gab damit seine dritte Vorlage in dieser Spielzeit.