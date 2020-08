NHL : Draisaitl mit Oilers früh aus Playoffs ausgeschieden

Edmonton Eishockey-Star Leon Draisaitl ist mit seinen Edmonton Oilers überraschend schon in der Qualifikationsrunde zu den NHL-Playoffs ausgeschieden.

Die Oilers führten schon nach 45 Sekunden durch ein Tor von Josh Archibald, gerieten aber noch vor dem Ende des ersten Drittels in Rückstand. Nach dem Ausgleich im zweiten Drittel durch Ryan Nugent-Hopkins traf Dominik Kubalik 11:30 Minuten vor dem Ende zur erneuten Chicago-Führung. Edmonton erholte sich von dem 2:3 nicht mehr und konnte auch keines seiner insgesamt fünf Powerplays für einen eigenen Treffer nutzen. „Wir hatten definitiv genug Chancen, um in dieses Spiel zurückzukommen“, sagte der 24 Jahre alte Draisaitl.

Die NHL hatte ihre Hauptrunde wegen der Corona-Krise abgebrochen. Statt der üblichen 16 Mannschaften waren 24 Teams für die erweiterten Playoffs qualifiziert, die in zwei Blasen in Edmonton und Toronto ausgetragen werden. Die besten vier Teams der Western und Eastern Conference sind für die regulären Playoffs qualifiziert. Die anderen Teams müssen sich in der Qualifikationsrunde beweisen. Die Oilers haben das nun überraschend nicht geschafft.