NHL Draisaitl sorgt für erfolgreichen Einstand von Oilers-Coach FOTO: Jeff Chiu

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat seinem neuen Coach Ken Hitchcock einen siegreichen Einstand bei den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL beschert. Der 23-jährige erzielte am Dienstag (Ortszeit) nach nur 51 Sekunden in der Verlängerung den Siegtreffer zum 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0) bei den San Jose Sharks. dpa