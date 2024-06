Eishockey Draisaitl steht mit Edmonton erstmals in den NHL-Finals

In den Finals werden die Oilers auf die Florida Panthers treffen, die bereits in der vergangenen Saison in der Endspielserie standen, dort aber gegen die Vegas Golden Knights verloren. Die Panthers setzten sich im Halbfinale ebenfalls mit 4:2-Siegen gegen die New York Rangers durch. Das Team aus Florida hat dank der besseren Bilanz in der Hauptrunde den Heimvorteil auf seiner Seite, das erste Spiel findet am Samstag in Sunrise statt.