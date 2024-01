NHL Draisaitl trifft bei achtem Oilers-Sieg in Folge

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben nach ihrem Fehlstart in die Saison die Playoff-Plätze in der nordamerikanischen Profiliga NHL fest im Visier. Die Oilers gewannen bei den Chicago Blackhawks mit 2:1 und sicherten bereits den achten Sieg in Folge. Gemeinsam mit den Florida Panthers ist dies die aktuell längste Siegesserie in der Liga.