NHL : Draisaitl-Vorlage zu wenig für die Oilers

Dallas Eine Torvorlage von Leon Draisaitl hat die fünfte Saisonniederlage der Edmonton Oilers in der NHL nicht verhindern können.

Der Eishockey-Nationalspieler bereitete beim 1:4 gegen die Dallas Stars das Tor zum 1:3 von Ryan McLeod vor und verbesserte seine Ausbeute auf zehn Scorerpunkte in den vergangenen sechs Partien. In 15 von 18 Saisonspielen war der derzeit beste Torjäger der National Hockey League an mindestens einem Tor direkt beteiligt und kommt auf insgesamt 36 Scorerpunkte.