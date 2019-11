Abfahrt in Lake Louise : Dreßen gelingt Sieg und perfektes Comeback: „Ein Wahnsinn“

Lake Louise Ein besseres Comeback war nicht möglich. Thomas Dreßen hat nach einem Jahr Verletzungspause die Abfahrt in Lake Louise gewonnen. Der dritte Sieg in der Königsdisziplin ist ein deutscher Rekord. Dabei waren die Vorzeichen alles andere als vielversprechend.

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist einfach nur geil“, sagte er mit von seiner Erkältung noch ganz kratzigen Stimme in Kanada. „Das hätte ich mir nie gedacht.“

Auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Sturz in Beaver Creek war er 0,02 Sekunden schneller als Super-G-Weltmeister Dominik Paris aus dem italienischen Team. „Wenn ich mir das überlege: Vor einem Jahr hänge ich im Netz drin und habe Weh wie die Sau. Schmerzfrei bin ich jetzt auch nicht, aber ich kann zumindest fahren. Aber, dass es so aufgeht: Wahnsinn“, kommentierte Dreßen den Erfolg.

Alpinchef Wolfgang Maier fand nach dem völlig unerwarteten Saisonstart des 100-Kilo-Athleten große Worte. „Der Thomas ist in der Abfahrt sicher das beste, was wir in Deutschland bislang zu bieten hatten“, sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur. „Man muss ihn als den herausragenden Abfahrer der Historie bezeichnen. Obwohl er noch so jung ist.“