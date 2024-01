Ski-Spektakel Dreßen nach letzter Fahrt in Kitzbühel gefeiert

Den Sieg sicherte sich Cyprien Sarrazin mit einer atemberaubenden Vorstellung. Der Franzose setzte sich mit 0,91 Sekunden vor dem Weltcup-Dominator Marco Odermatt aus der Schweiz durch. Dominik Paris aus Südtirol, der nach 40 Startern Dritter war, hatte 1,44 Sekunden Rückstand auf Sarrazin, welcher am Freitag auch die erste Abfahrt in Kitzbühel gewonnen hatte. Bester Deutscher war Andreas Sander (+2,54), der es aber nicht in die Top 20 schaffte.