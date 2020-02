Weltcup Abfahrt : Dreßen triumphiert beim Heim-Rennen - Tolles DSV-Resulat

Garmisch-Partenkirchen Skirennfahrer Thomas Dreßen rast auf der Kandahar-Strecke zu seinem zweiten Saison-Abfahrtssieg. In Ferstl, Sander, Schwaiger und Baumann landet ein weiteres DSV-Quartett in den Top-20-Rängen. Auch gut für die WM-Bewerbung von Garmisch-Partenkirchen.

In Abwesenheit des erkrankten Kitzbühel-Siegers Matthias Mayer (Österreich) raste der 26 Jahre alte Mittenwalder auf der leicht verkürzten Kandahar-Strecke mit der Startnummer eins in 1:39,31 Minuten zur Bestzeit und war nach seinem zweiten Saisonsieg überglücklich.

„Es war schon ein kleiner Junge für mich immer ein Traum, hier in Garmisch-Partenkirchen zu fahren. Es ist meine Hausstrecke, die kenne ich in- und auswendig“, sagte der mit insgesamt vier Weltcup-Siegen in der Abfahrt erfolgreichste deutsche Speedfahrer dem ZDF. Mit Startnummer eins musste er lange warten, bis der Sieg feststand. „Nach Kitzbühel war ich extrem sauer auf mich. Da haben wir uns mit den Trainern hingehockt und gesagt: zurück zu den Wurzeln. Die Stimmung hier war mega, ein Wahnsinn.“ Auf der Streif war er zwei Jahre nach seinem Sieg dort am vergangenen Samstag nur 26. geworden.