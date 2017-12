später lesen 128:120 in New Orleans Dritter NBA-Sieg in Serie für Dallas und Nowitzki FOTO: Gerald Herbert FOTO: Gerald Herbert Teilen

Twittern

Teilen



Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks erstmals in dieser NBA-Saison drei Spiele hintereinander gewonnen. Die Texaner siegten bei den New Orleans Pelicans mit 128:120 (77:60) und haben den letzten Platz in der Western Conference verlassen. dpa