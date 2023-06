French Open Drittlängstes Damen-Spiel: Brasilianerin Haddad Maia weiter

Ihre nächste Gegnerin hatte deutlich weniger Mühe. Titelanwärterin Ons Jabeur aus Tunesien setzte sich in nur 63 Minuten mit 6:3, 6:1 gegen die Amerikanerin Bernarda Pera durch. Die 28 Jahre alte Wimbledon-Finalistin hat damit bei allen vier Grand-Slam-Turnieren das Viertelfinale erreicht. Sie wartet nach Endspielteilnahmen in Wimbledon und bei den US Open im Vorjahr aber noch auf ihren ersten großen Triumph.