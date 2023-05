Eishockey-WM Druck steigt für DEB-Team: „Gewehr auf der Brust“

Denn auch wenn Deutschland in allen drei Spielen bislang den Favoriten mindestens ebenbürtig war, gelingen zu wenige Tore. Gegen die USA trafen lediglich Samuel Soramies (31. Minute) von den Augsburger Panthern in Unterzahl und Justin Schütz (40.) vom deutschen Meister EHC Red Bull München. „Jetzt gilt es, Wege zu finden, die Scheibe auch ins Tor zu bringen. Wir brauchen sicher mehr Verkehr vor dem Tor“, sagte Bundestrainer Harold Kreis. NHL-Stürmer Sturm befand: „Uns hat in allen drei Spielen so ein dreckiges Tor gefehlt. Irgendwo ein Rebound oder vom Schoner weg. Es tut schon sehr weh.“