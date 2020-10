Weltcup in Sölden : DSV-Damen legen los: Alpin-Auftakt in der Corona-Krise

DSV-Damen legen los: Alpin-Auftakt in der Corona-Krise

Weltcup in Sölden

Zuschauer werden am Rettenbachferner keine dabei sein. Foto: Expa/Johann Groder/APA/dpa

Sölden In Sölden geht der Ski-Weltcup in eine ungewisse Corona-Saison. Bei den Damen-Rennen sind die Deutschen nur Außenseiter - weil die jahrelange Siegfahrerin fehlt. Das kann aber auch eine Chance sein.

Es ist ein Aufbruch ins Ungewisse. Inmitten der sich wieder zuspitzenden Coronavirus-Pandemie starten die deutschen Skirennfahrerinnen in Tirol an diesem Wochenende in die erste Saison nach dem Karriereende ihrer jahrelangen Vorzeigeathletin Viktoria Rebensburg.