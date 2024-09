Straßenrad-WM in Zürich „Dumme Attacke“: Phänomen Pogacar neuer Weltmeister

Am Sonntagmorgen fand zudem eine Gedenkfahrt für die Züricherin statt. Am Sechseläutenplatz versammelten sich um 7.00 Uhr viele Hobby-Rennfahrer und fuhren die WM-Runde. Olivier Senn, Sportchef der WM, hielt vor der Abfahrt eine kurze Rede, eine Schweigeminute wurde abgehalten. „Redet miteinander, fahrt schweigend, was für euch gut ist“, sagte Senn. Das Feld passierte auch die Unfallstelle Furrers in einer Abfahrt in einem Waldstück. Laut einem Bericht des „Tagesanzeigers“ hielten einige Hobby-Radsportler an und weinten.