Basketball-Profiliga : Ein Giannis reicht nicht: Bucks 0:2 hinten in NBA-Finals

Phoenix 41 Punkte, zwölf Rebounds und mehr als 40 Minuten auf dem Platz lieferte Giannis Antetokounmpo im zweiten Spiel der NBA-Finals ab, und das nach einer erst kürzlich erlittenen Knieverletzung. Trotzdem liegen die Milwaukee Bucks 0:2 zurück. Der Grieche braucht Hilfe.

„Wir wissen, auf was es jetzt ankommt, das ist einfach: Wir müssen unseren Job machen. Wir müssen heim gehen und unser Zuhause beschützen“, sagte der 26-Jährige und wiederholte, auch für sich selbst, wieder und wieder auf der Pressekonferenz: „Wir werden einen Weg finden, zu gewinnen.“ Spiel drei ist in der Nacht zu Montag (2.00 Uhr/MESZ) wie Spiel vier in Wisconsin vor den eigenen Fans.

Antetokounmpo verpasste die beiden letzten Partien in den Finals der Eastern Conference, nach dem er sich das linke Knie böse in die falsche Richtung überstreckt hatte. Davon war optisch überhaupt nichts mehr zu sehen, nahezu im Alleingang hievte er sein Team im dritten Viertel zurück in die Partie, als er mit 20 Punkten in einem Viertel so viel erzielte wie kein anderer NBA-Profi in einem Final-Spiel seit 1993. „Es geht um den Kopf, beide Teams haben so viel Talent. Jeder wird müde irgendwann. Du musst einfach immer weiter Druck ausüben, das habe ich versucht zu tun“, sagte Antetokounmpo.