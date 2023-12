Tennis Ein Koffer mehr - Wie Kerber als Mutter zurückkehrt

Spannend werde der Tour-Alltag mit der Kleinen, erklärte die Australian-Open-Siegerin von 2016: „Es wird nur mit Flexibilität funktionieren. Gerade in den ersten Tagen beim Turnier, bis die Findungsphase abgeschlossen ist, und wir alle im Team verstehen, wie es am besten passt.“ Eine neue Spontanität war schon in der Vorbereitung nötig. Statt in jedem Fall an einem pünktlichen Trainingsstart beispielsweise um 9.00 Uhr festzuhalten, ging es kurzfristig auch mal eine Stunde später los, weil die kleine Liana ihre Mutter noch brauchte.