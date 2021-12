Davis Cup : „Ein paar Schritte weiter“ - DTB-Team will Titel angreifen

Innsbruck Um sich den Traum vom ersten Davis-Cup-Titel seit 28 Jahren zu erfüllen, hätten die Tennis-Herren wohl Alexander Zverev gebraucht. Die Mischung aus Stolz und Enttäuschung stellt aber nicht zufrieden.

Die individuelle Karriere hat für Zverev Vorrang

Schon in rund drei Wochen dürften seine Teamkollegen Zverev in Australien erzählen können, was sie bei ihren - bis zum Aus verblüffend erfolgreichen - Davis-Cup-Aufritten erlebt haben. Beim ATP Cup in Sydney will Zverev ab dem 1. Januar mit dem Team in die Saison einsteigen, so hatte er es angekündigt.