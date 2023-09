US Open „Ein Wahnsinn“: Zverevs epische Tennis-Nacht mit Fan-Eklat

Völlig entkräftet lehnte Alexander Zverev um zwei Uhr morgens an der Wand im Inneren des Arthur Ashe Stadiums und sprach über seine epische Tennis-Nacht bei den US Open. Begeistert schwärmte der Olympiasieger vom Achtelfinalsieg im Fünf-Satz-Krimi gegen Jannik Sinner in der Hitze von New York, schickte eine Kampfansage an den großen Favoriten Carlos Alcaraz - und schimpfte über „die Hitler-Hymne“ als den großen Aufreger des Abends.