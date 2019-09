Niederlage in Augsburg : Eintracht will Dämpfer abhaken - „Gespannt“ auf Arsenal

Augsburg Bei den lieben Worten seines Augsburger Kollegen konnte Eintracht-Trainer Adi Hütter trotz der ärgerlichen Niederlage in Schwaben schon wieder lächeln.

„Es macht Spaß, euch zuzuschauen“, lobte FCA-Coach Martin Schmidt im Ausblick auf den Frankfurter Europa-League-Höhepunkt gegen den FC Arsenal am Donnerstag. Dann aber müssen sich die Hessen steigern im Vergleich zum 1:2 (0:2) am Samstag in der Fußball-Bundesliga. „Wir können es besser, das haben wir auch schon gezeigt“, sagte Stürmer Gonçalo Paciencia, dessen Anschlusstor in der 73. Minute für die Aufholjagd gegen konterstarke und am Ende zutiefst erleichterte Augsburger Premieren-Sieger zu wenig war.