Eishockey Eisbären planen Meisterfeier an der Nordsee

Die erste Möglichkeit dazu bietet sich am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Bremerhaven. „Wir gehen das Spiel so an, als wäre es Spiel sieben für uns“, sagte Wissmann, der vor zu viel Übermut warnte: „Wir wissen, dass es noch lange nicht vorbei ist.“