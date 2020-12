Vierschanzentournee : Eisenbichler schimpft - Komplettes Corona-Chaos um Polen

Oberstdorf Im Winter-Wunderland Oberstdorf verhindern schwierige Bedingungen eine sportlich faire Qualifikation. Ein deutscher Mitfavorit hadert. Für Dawid Kubacki scheint die Mission Titelverteidigung vorbei, bevor sich doch noch ein Hintertürchen auftut.

„Wir bedauern diese Entscheidung sehr, doch zum Schutz aller anderen Athleten blieb dem Gesundheitsamt keine andere Wahl“, hatte Florian Stern, Generalsekretär beim Springen in Oberstdorf, am Nachmittag noch gesagt. Der Pole Klemens Muranka war zuvor positiv auf das Virus getestet worden. Am Montagabend, als der 26-Jährige plötzlich einen zweiten und diesmal negativen Befund bekam, war das Chaos perfekt. Der polnische Verband drängte darauf, am Dienstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) auf der Schattenbergschanze trotz aller Querelen an den Start gehen zu können. Die Chancen dafür standen nach der Wende seitesn der Fis nicht schlecht und hingen lediglich an einer weiteren Testreihe.