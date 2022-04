Länderspiel : Eishockey-Nationalteam gewinnt Prestigeduell mit der Schweiz

Rosenheim Der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ist in der WM-Vorbereitung ein Prestigesieg gegen die Schweiz gelungen. In Rosenheim gewann die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm mit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

Zuvor hatten Stefan Loibl vom schwedischen Team Skellefteå AIK (25.) und Alexander Karachun von den Schwenninger Wild Wings (38.) zweimal einen Rückstand ausgeglichen. Damit glückte der Mannschaft des Deutschen Eishockey-Bunds im dritten Vorbereitungsspiel auf die Weltmeisterschaft vom 13. bis 29. Mai in Finnland der zweite Erfolg. Zuvor hatte es ein 2:6 und ein 2:0 in Tschechien gegeben. Am 23. April (15.00) steht ein weiterer Test gegen die Schweiz an.