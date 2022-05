Weltmeisterschaft in Finnland : Eishockey-WM: Turnier-Aus für Stützle

Weltmeisterschaft in Finnland

Helsinki NHL-Stürmer Tim Stützle wird aufgrund seiner Knieverletzung bei der Weltmeisterschaft in Finnland nicht mehr zum Einsatz kommen.

Das hätten Beratungen der medizinischen Abteilung der Nationalmannschaft mit Stützles NHL-Team Ottawa Senators ergeben, teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Sonntag vor dem vorletzten Vorrundenspiel gegen Kasachstan (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) mit. Für das WM-Viertelfinale ist Deutschland bereits qualifiziert, für die Medaillen-Ambitionen des deutschen Teams ist der Ausfall von Stützle ein Rückschlag.

„Ich bin kein Arzt. Deswegen kann ich nicht sagen, ob die Verletzung schwerwiegend ist oder nicht. Die Entscheidung liegt nicht in meinen Händen“, sagte Bundestrainer Toni Söderholm: „Ich bin optimistisch, dass er spielen kann.“

Der 20-Jährige hatte sich beim 3:2 gegen Frankreich im ersten Drittel bei einem Check gegen sein Knie verletzt und konnte nicht mehr weiterspielen. Auch beim 1:0 gegen Dänemark und beim 9:4 gegen Italien fehlte Stützle. Bundestrainer Toni Söderholm und DEB-Sportdirektor Christian Künast hatten sich in den vergangenen Tagen in Helsinki zunächst zuversichtlich geäußert, dass der Angreifer im Turnierverlauf noch eingreifen könne.

„Tim hatte Glück im Unglück“

„Tim hatte Glück im Unglück. Er hat eine Knieverletzung erlitten, die schnell und komplett ausheilen wird“, sagte DEB-Sportdirektor Künast und erklärte zum WM-Aus: „Tim würde in den anstehenden Spielen vom Gegner nicht geschont werden und seine Gesundheit steht an erster Stelle. Es ist somit folgerichtig und konsequent, diese Vorsichtsmaßnahme zu treffen.“

Für die deutsche Auswahl steht am Dienstag das abschließende Vorrundenspiel gegen die Schweiz an. Die Viertelfinals werden am Donnerstag ausgetragen.