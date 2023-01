Rodeln : Eitberger Weltcup-Spitze - Starke Rückkehr von Langenhan

Kam beim Weltcup in Sigulda auf Platz zwei: Rennrodler Max Langenhan. Foto: Roman Koksarov/AP/dpa

Sigulda Vor der Weltmeisterschaft in Oberhof Ende Januar sind die deutschen Rennrodlerinnen und Rennrodler Podest-Garanten.

Gut drei Wochen nach ihrem Sieg in Park City gewann Dajana Eitberger auch das Einsitzer-Rennen. Die Olympia-Zweite von Pyeongchang setzte sich an ihrem 32. Geburtstag vor Lokalmatadorin Elina Vitola durch. Dritte bei Sonnenschein und minus zwölf Grad wurde die Oberwiesenthalerin Julia Taubitz. Rang vier ging an die Berchtesgadenerin Anna Berreiter.