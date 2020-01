Australian Open : Ende der Barty-Party in Melbourne - Kenin im Finale

Ende der Barty-Party in Melbourne - Kenin im Finale

Melbourne Ashleigh Barty trug die Hoffnungen der australischen Tennis-Fans, als erste Australierin seit 1978 die Australian Open gewinnen zu können. Doch am bislang heißesten Tag des diesjährigen Grand-Slam-Turniers in Melbourne schied die Topgesetzte aus.

In einem umkämpften Halbfinale musste sich die French-Open-Gewinnerin am Donnerstag der amerikanischen Außenseiterin Sofia Kenin 6:7 (6:8), 5:7 geschlagen geben. Bei Temperaturen um die 39 Grad Celsius am bislang heißesten Tag der diesjährigen Australian Open endeten Bartys Hoffnungen nach 1:45 Stunden mit dem zweiten Matchball von Kenin.