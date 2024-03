Biathlon Enttäuschender Doll nur 23. im letzten Sprint der Karriere

Läuferisch gab er in der anstrengenden Höhe von 1400 Metern bis zum Schluss alles und sicherte sich die siebtbeste Laufzeit. In der Verfolgung und im abschließenden Massenstart am Sonntag wird Doll versuchen, das schlechte Sprintergebnis zu revidieren. Das war ihm schon in Oslo geglückt, wo er im Einzel als 74. das schlechteste Ergebnis seiner Karriere einfuhr und dann im Massenstart Zweiter wurde.