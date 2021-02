Nordische Ski-WM : Enttäuschung für deutsche Kombinierer - Riiber holt Gold

Bester deutscher Kombinierer nach dem Springen im Einzel, am Ende WM-Vierter in Oberstdorf: Eric Frenzel. Foto: Daniel Karmann/dpa

Oberstdorf Frenzel und Rießle waren dran, doch für eine WM-Medaille reichte es nicht. Das deutsche Duo wird am vorletzten Anstieg abgehängt - und muss zusehen, wie Norwegens Überflieger Riiber wieder triumphiert.

Die Nordischen Kombinierer haben die ersehnte Einzelmedaille zum Auftakt der Heim-WM in Oberstdorf verpasst. Beim Sieg von Norwegens Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber kam Mitfavorit Eric Frenzel nicht über Rang vier hinaus.

Das deutsche Duo Frenzel und Fabian Rießle musste beim Zehn-Kilometer-Lauf am vorletzten Anstieg abreißen lassen und konnte die Lücke zum Spitzentrio auf den letzten 1000 Metern nicht mehr schließen.

„Das waren einfach die Körner, die am Ende gefehlt haben“, sagte Frenzel in der ARD. „Es war ein hartes Rennen, am Ende hat die letzte Kraft gefehlt. Das war ein bisschen schade.“