Tennis Erfolgreicher Wimbledon-Auftakt: Struff und Altmaier weiter

Am Dienstag schlagen auch die frühere Turniersiegerin Angelique Kerber (gegen die Kasachin Julia Putinzewa) und Zverev zum ersten Mal in Wimbledon auf. Der French-Open-Finalist bekommt es in der ersten Runde mit dem spanischen Außenseiter Roberto Carballés Baena zu tun. Im bisher einzigen Duell hat er ihn 2023 auf Sand in Madrid besiegt.