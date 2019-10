Fußball-Bundesliga : Erleichterung in Köln - Frust bei „David“ Paderborn

Erleichterung in Köln - Frust bei „David“ Paderborn

Köln Spaßvogel Kingsley Ehizibue sprang seinem „Tarzan“ genannten Kollegen Sebastiaan Bornauw vor der Südkurve auf die Schulter und hüpfte auf und ab.

„Na endlich“, sagte Horn nach dem 3:0 (1:0) im Kellerduell gegen Schlusslicht SC Paderborn und atmete erst einmal tief durch. In der vergangenen Saison hatte sein Torwart-Trainer Andreas Menger die „Zu-Null-Wurst“ eingeführt und Horn und seine Kollegen nach jedem Spiel ohne Gegentor zu einem Weißwurst-Frühstück eingeladen. In der Bundesliga müsse es noch eine Steigerung geben, hatte Horn schon vor Wochen gefordert. „Was er macht, weiß ich noch nicht“, sagte er: „Aber er lässt sich sicher was einfallen.“