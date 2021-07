108. Frankreich-Rundfahrt : Erster deutscher Sieg: Politt gewinnt zwölfte Tour-Etappe

Nimes Die Rekordjagd von Mark Cavendish hat Pause - denn plötzlich ist Nils Politt da. Der Hürther attackiert mutig und gewinnt überraschend das zwölfte Teilstück auf dem Weg Richtung Pyrenäen.

Der Klassiker-Spezialist gewann als Solist in Nimes die zwölfte Etappe der Tour de France und sorgte damit endlich für den ersten deutschen Tageserfolg. Auf den 159,4 Kilometern von Saint-Paul-Trois-Châteaux nach Nimes schaffte es der Bora-hansgrohe-Profi erst in eine Ausreißergruppe, die er nach und nach mit seinen mutigen Attacken verkleinerte. Zwölf Kilometer vor Schluss hängte er die letzten Widersacher ab und fuhr in die Geschichtsbücher der Tour.