ATP-Turnier Erster Tennis-Titel: Struffs Krönung in München

Trotzdem wurde Struff am Final-Wochenende zum Schwerarbeiter. Denn er musste gleich fünfmal auf den Platz, da er am Samstagvormittag erst mal sein Viertelfinale erfolgreich zu Ende spielen musste. Drei Einzel-Matches, zwei Doppel - die Zuschauer erlebten Struff im Dauereinsatz. Nach der Siegerehrung im Anschluss an das Einzelfinale konnte Struff nur kurz durchpusten, ehe er an der Seite von Andreas Mies im Finale der Doppel-Konkurrenz gegen Yuki Bhambri aus Indien und den Italiener Albano Olivetti erneut auf dem Center Court stand.