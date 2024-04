Tennis Erstrunden-Aus für Tatjana Maria beim Turnier in Stuttgart

Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria ist beim Sandplatz-Tennis-Turnier in Stuttgart in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen die favorisierte Belgierin Elise Mertens verlor die 36-Jährige aus Bad Saulgau mit 1:6, 6:4, 0:6. Ihr sei so kurz nach dem Billie-Jean-King-Cup-Wochenende die Kraft ausgegangen, erklärte Maria nach ihrem Ausscheiden: „Ich war am Ende müde.“