Winterspiele in Peking : Euphorie und Nachdenklichkeit: Paralympics in Peking enden

Euphorie und Nachdenklichkeit: Paralympics in Peking enden

Winterspiele in Peking

Peking Die Paralympics in Peking verliefen aufgrund vieler Umstände alles andere als unbeschwert. Doch zumindest sportlich kann Deutschlands Verbandspräsident ein unerwartet positives Fazit ziehen.

So viele unterschiedliche Emotionen hat selbst Friedhelm Julius Beucher selten erlebt. Und solch seltsame Paralympics schon gleich gar nicht. Deshalb muss der 75-Jährige auch ungewöhnlich lange überlegen, wie er das Fazit der Winterspiele in Peking in einem Satz zusammenfasst.