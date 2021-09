Vergleich mit US-Team : Europas Golferinnen gewinnen erneut den Solheim Cup

Toledo Europas beste Golferinnen haben beim Kontinentalvergleich mit den USA den Solheim Cup erfolgreich verteidigt.

Die Gäste mit der Deutschen Sophia Popov besiegten im Inverness Club in Toledo im US-Bundesstaat Ohio das US-Team mit 15:13. Für die Europäerinnen war es der siebte Triumph im 17. Kontinentalvergleich. Die Europäerinnen waren mit einer 9:7-Führung in die zwölf Einzel am Schlusstag gestartet. Den entscheidenden Punkt für die Titelverteidigerinnen holte unter großem Jubel Emily Pedersen aus Dänemark.