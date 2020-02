Biathlon-WM : Ex-Weltmeister Lesser läuft mit Preuß Single-Mixed

Antholz Jetzt kommt auch Erik Lesser zu seinem WM-Einsatz. Zusammen mit Franziska Preuß läuft der Ex-Weltmeister die Single-Mixed-Staffel bei den Titelkämpfen in Antholz.

„Ganz ehrlich, ich habe das vorher schon gewusst“, sagte der Ex-Weltmeister live im TV-Sender ARD, als die Aufstellung für das Single-Mixed-Rennen am Donnerstag (15.15 Uhr/ARD und Eurosport) bekannt gegeben wurde. Man müsse sich öffentlich immer ein wenig zurückhalten, um nicht die Karten aufzudecken für die anderen Nationen, meinte der 31-Jährige. Doch Lesser sagte auch: „Mein Ding ist es, die Single-Mixed zu laufen. Sonst wäre ich nicht hier in Antholz. Aus dem Alter bin ich raus, dass ich als Ersatzmann bei der WM dabei bin.“

Olympiasieger Peiffer, plauderte Lesser aus dem Nähkästchen des prominenten Biathlon-Doppelzimmers, würde bestimmt wieder klagen: „Ich bin so schlecht, ich kann nix, der Mark stellt mich nicht in der Staffel auf.“ Doch soweit wird es nicht kommen, Peiffer ist für die Männer-Staffel am Samstag gesetzt und hat auch einen Platz im finalen Massenstart am Sonntag sicher.