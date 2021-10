Corona im Leistungssport : Experte: Long Covid betrifft eher Ausdauersportler

Litt vor seiner Olympia-Teilnahme an Long Covid: Ringer Frank Stäbler. Foto: Marijan Murat/dpa

Berlin Der Puls ist höher als sonst. Die Luft wird knapp. Long Covid ist im Leistungssport eine Gefahr. Ein Experte erklärt die Probleme.

Long Covid unter Leistungssportlerinnen und -sportlern betrifft nach den Erfahrungen des Sportmediziners Prof. Dr. Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule in Köln eher den Ausdauerbereich.

„Es hängt oft damit zusammen, dass bei denen spezifische Anforderungen an die Lunge und an den Stoffwechsel gestellt werden“, erklärte der 62-Jährige in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Ein erhöhter Pulsschlag im Ruhe- und im Belastungsbereich sei dabei „ein Klassiker“.