Weltcup „Extrem wichtig“ - Straßer soll Team mitreißen

Nun schwingt sich also Straßer zum Hoffnungsträger auf. An Talent fehlte es ihm nie, an Konstanz in der Vergangenheit dafür umso häufiger. Aber: Er gehört zur Weltspitze. Von den jüngsten vier deutschen Weltcup-Erfolgen seit Anfang 2021 gehen drei auf sein Konto. Und er ist eben auch für die ganz besonderen Momente gut. Wie 2022 beim Sieg in Schladming, wie am Sonntag in Kitzbühel. Traumfahrten wie diese sind es, die ganzen Teams aus einem Form- oder Stimmungstief helfen können.