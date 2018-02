später lesen Das bringt der Tag bei Olympia Fahnenträger Frenzel wird präsentiert - CAS urteilt FOTO: Felipe Dana FOTO: Felipe Dana Teilen

Am Tag vor dem Beginn der 23. Olympischen Winterspiele in Pyeongchang wird die deutsche Mannschaftsleitung Eric Frenzel als Fahnenträger für die Eröffnungsfeier am Freitag vorstellen. dpa