Europa League : Fall Marega bewegt Bayer - Bosz würde Team vom Platz holen

Leverkusen Nach dem Eklat um Portos Moussa Marega haben sich viele Sportler und Funktionäre gegen Rassismus positioniert. Trainer Peter Bosz, der am Donnerstag mit Leverkusen gegen Porto spielt, würde sein Team bei einem solchen Fall vom Platz holen. Sein Kollege bezweifelt das.

Der Fall hatte am Wochenende europaweit für Aufsehen gesorgt, am Donnerstag spielt Moussa Marega mit dem FC Porto im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League bei Bayer Leverkusen.

DAS SAGT DER BRUDER: Maregas Bruder Houssein glaubt nicht, dass der Stürmer an dieser Geschichte zerbricht. „Er hat einen guten Kopf. Er weiß, woher er kommt“, sagte Houssein: „Das war nichts verglichen mit dem, was er schon alles erlebt hat.“

DAS SAGT PORTOS TRAINER: Sérgio Conceição stellte Bosz' Ansage in Frage. „Wer weiß schon, wie sie in dieser Situation gehandelt hätten“, sagte der frühere Nationalspieler. Sie hätten es vorher auch nicht sagen können, weil sie zum ersten Mal in dieser Situation waren. Dass er und viele Spieler Marega vom Gang vom Spielfeld abhalten wollten, rechtfertigte Conceição: „Wir wollten ihn in diesem Moment einfach nur beruhigen.“