Eishockey Farm- statt Nationalteam: Reichel nicht bei der Eishockey-WM

Eishockey-Nationalspieler Lukas Reichel steht Deutschland für die Weltmeisterschaft in Tschechien nicht zur Verfügung. Der Angreifer der Chicago Blackhawks muss stattdessen in den Playoffs für die Rockford IceHogs in der zweitklassigen AHL spielen, wie er nach dem letzten Saisonspiel gegen die Los Angeles Kings mitgeteilt bekam.