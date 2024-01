Australian Open „Fast geweint“: Zweitrunden-Aus für Korpatsch und Siegemund

Im Einzel ist dagegen nur noch eine deutsche Spielerin dabei. Tatjana Maria (36) trifft in ihrer Zweitrunden-Partie am Donnerstag (3.00 Uhr MEZ/Eurosport) auf die an Nummer 26 gesetzte Italienerin Jasmine Paolini. Bei den Herren kämpfen Alexander Zverev gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein (1.00 Uhr MEZ) und Jan-Lennard Struff gegen den Serben Miomir Kecmanovic (3.00 Uhr/MEZ) um den Einzug in Runde drei.