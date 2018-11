Federer folgt Anderson ins Halbfinale der Tennis-WM

Roger Federer ist dem Südafrikaner Kevin Anderson ins Halbfinale der ATP World Tour Finals der acht besten Tennisprofis gefolgt. dpa

Der 37 Jahre alte Schweizer gewann in London sein drittes und entscheidendes Gruppenspiel gegen Anderson mit 6:4, 6:3 und zog als Sieger der Gruppe „Lleyton Hewitt“ in die Vorschlussrunde am Samstag ein. Nach 1:18 Stunden war das Duell mit dem dritten Matchball von Federer entschieden.

Bereits der erste Satzgewinn von Federer machte die letzten Hoffnungen von Dominic Thiem auf das kaum mehr für möglich gehaltene Halbfinale zunichte. Der 25 Jahre alte Österreicher hatte zuvor zwar den Japaner Kei Nishikori mit 6:1, 6:4 bezwungen. Doch nach seinem ersten Sieg im dritten Gruppenspiel wäre Thiem nur bei einem glatten 2:0 von Anderson gegen Federer im Rennen geblieben.

Nach 1:25 Stunden verwandelte Thiem seinen ersten Matchball. Der in London an Nummer 8 gesetzte Österreicher feierte in der O2-Arena im fünften Duell mit Nishikori den zweiten Sieg. Vor dem Turnier hatte er der Nachrichtenagentur APA gesagt: „Es ist von einem sang- und klanglosen Ausscheiden in der Gruppenphase bis hin zum Turniersieg alles möglich. Das gilt für jeden Spieler.“

