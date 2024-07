Tennis Federer: Glaube, dass Zverev „Wimbledon gewinnen könnte“

In Wimbledon tritt der Hamburger am heutigen Samstag in der dritten Runde gegen den Briten Cameron Norrie an und würde mit einem Sieg ins Achtelfinale einziehen. Der French-Open-Finalist hat in den ersten beiden Runden mit starken Leistungen überzeugt und von einer veränderten Einstellung zum Rasentennis gesprochen. Erstmals sehe er sich in Wimbledon als ein wirklicher Titelanwärter, sagte Zverev. Einen Grand-Slam-Titel hat er noch nicht gewonnen.