Rasen-Turnier : Federer noch ohne Pläne für die Zeit nach der Karriere

Roger Federer hat beim Rasenturnier in Halle das Endspiel erreicht. Foto: Friso Gentsch.

Halle/Westfalen Roger Federer hat noch keine genauen Pläne für die Zeit nach der Tennis-Karriere.

„Ich will es mir eigentlich wirklich offen lassen, will mir nicht Dinge zu sehr verbauen“, sagte der 37-jährige Schweizer vor dem Finale im westfälischen Halle, „weil ich habe einfach Angst davor, dass ich jetzt irgendwie alles schon aufgleise und dann habe ich gar keine Lust auf all die Sachen.“