Tennis Final-Krimi: Swiatek feiert dritten Triumph bei French Open

„Ich hatte wirklich Probleme mit deinem variantenreichen Spiel. Ich hoffe, dass wir noch viele Finals gegeneinander spielen werden“, sagte sie zu ihrer Kontrahentin und richtete auch das Wort an ihre Fans auf der Tribüne. „Es sind so viele Menschen aus Polen gekommen - ich fühle wirklich die Liebe.“ Polens Präsident Andrzej Duda gratulierte direkt via Twitter: „Großer Tag für das polnische Tennis in Paris! Die große Iga Swiatek hat zum dritten Mal das Roland-Garros-Turnier gewonnen!!!“