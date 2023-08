WTA Finals Finals in Saudi-Arabien? Stars drängen auf schnelle Klärung

„Es ist ziemlich unglücklich und nervend, dass wir noch keine Entscheidung haben“, sagte die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek in New York vor Beginn der US Open. „Als Spielerinnen können wir nichts machen, es geht um das Geschäft und die Verhandlungen der WTA, deshalb müssen wir warten.“