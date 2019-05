Eishockey-Weltmeisterschaft : Finnland überrascht: WM-Halbfinal-Sieg gegen Russland

Bratislava Finnland steht überraschend im Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Slowakei. Der zweimalige Weltmeister bezwang in Bratislava den Top-Favoriten Russland mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Das Siegtor schoss Marko Anttila von Jokerit Helsinki in der 51. Minute. Finnland verdiente sich den Sieg gegen den Rekordweltmeister durch eine starke Defensivleistung mit einem überzeugenden Torhüter Kevin Lankinen vom zweitklassigen nordamerikanischen Profiteam der Rockford IceHogs aus der AHL.

Gegen wen Finnland am Sonntag im Finale (20.15 Uhr) spielt, wurde am Samstagabend im zweiten Halbfinale zwischen Kanada und Deutschland-Bezwinger Tschechien ermittelt. Deutschland ist das einzige Team, das Finnland bislang bei dieser WM in regulärer Spielzeit bezwang.