Eishockey-Weltmeisterschaft : Finnland und Kanada im WM-Endspiel - Russland raus

Marko Anttila (Nr. 12) schoss Finnland gegen die Russen ins WM-Finale. Foto: Vít Šimánek/CTK.

Bratislava Finnland und Kanada bestreiten am Sonntag das Endspiel der Eishockey-WM in der Slowakei. Kanada bezwang im Halbfinale Tschechien deutlich mit 5:1 (1:0,2:0,2:1) in Bratislava. Die Tore schossen der bislang beste WM-Torschütze Mark Stone aus Las Vegas mit seinem achten Turnier-Treffer (6.

Minute), Darnell Nurse (21.), Pierre-Luc Dubois (26.), Kyle Turris (47.) und Thomas Chabot (54.). Tomas Zohorna traf für Tschechien (54.).